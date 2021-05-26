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Кавани сравнял счет в финале Лиги Европы (видео)

Кавани сравнял счет в финале Лиги Европы (видео)
23:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter manutd

"Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" обменялись голами в финале Лиги Европы сезона 2020/21. 

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": онлайн финала Лиги Европы

На 55-й минуте поединка, который проходит в польском Гданьске на арене "Энерга Гданьск", уругвайский нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в пустые ворота после серии рикошетов. Для уругвайца этот гол стал шестым в текущем розыгрыше ЛЕ.

Видео гола Кавани в матче "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед":

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Вильярреал" вышел вперед в игре против "Ман Юнайтед".

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал еврокубка "Вильярреал" прошел "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" выбил "Рому".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 105

Все по теме:

Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вильярреал, Футбол.
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