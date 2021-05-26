Кавани сравнял счет в финале Лиги Европы (видео)

"Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" обменялись голами в финале Лиги Европы сезона 2020/21.

На 55-й минуте поединка, который проходит в польском Гданьске на арене "Энерга Гданьск", уругвайский нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в пустые ворота после серии рикошетов. Для уругвайца этот гол стал шестым в текущем розыгрыше ЛЕ.

Видео гола Кавани в матче "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед":

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Вильярреал" вышел вперед в игре против "Ман Юнайтед".

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал еврокубка "Вильярреал" прошел "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" выбил "Рому".