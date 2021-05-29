О голову футболиста сборной Украины разбили яйца, а он только посмеялся (видео)

В субботу, 29 мая, защитнику "Динамо" и сборной Украины Виталию Миколенко стукнуло 22 года. День рождения игрок отметил в лагере национальной команды.

Команда ярко поздравила Миколенко, подстроив для него сюрприз. Пресс-атташе национальной команды Александр Глывинский брал интервью у ничего неподозревающего игрока. В какой-то момент к Виталию со спины подкралась группа футболистов, "вооруженных" яйцами, мукой и водой, а затем они "сделали" праздничный пирог на голове именинника.

Веселое видео опубликовано на официальном Youtube-канале УАФ:

"Телеграф" напоминает, что на заключительном перед Евро-2020 сборе сборная Украины проведет еще два спарринга.

Ранее "Телеграф" сообщал, на каком месте находится команда Украины в обновленном рейтинге сборных ФИФА.