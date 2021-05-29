Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Где обвисшая грудь и целлюлит?": жена украинского футболиста восхитила стройной фигурой в бикини после родов (фото)
"Где обвисшая грудь и целлюлит?": жена украинского футболиста восхитила стройной фигурой в бикини после родов (фото)
Зина или Шева: футболисты сборной Украины дали прогноз на финал Лиги чемпионов (видео)
Зина или Шева: футболисты сборной Украины дали прогноз на финал Лиги чемпионов (видео)
"Никто не накажет меня так, как я себя сам": Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве (видео)
"Никто не накажет меня так, как я себя сам": Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве (видео)
Жена украинского футболиста восхитила грубоким декольте в мини-платье (фото)
Жена украинского футболиста восхитила грубоким декольте в мини-платье (фото)

Шевчук вступил в конфликт с журналистом накануне задержания в Киеве (видео)

Шевчук вступил в конфликт с журналистом накануне задержания в Киеве (видео)
16:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram shevchuk__slava

Экс-игрок сборной Украины и "Шахтера" Вячеслав Шевчук в комментарии журналисту Роману Бебеху рассказал, что недоволен словами его коллеги по цеху Игоря Цыганыка, назвавшим новоиспеченного главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби "ноунеймом".

Шевчук "отжигал" на праздновании юбилея "Шахтера" перед задержанием (видео)

Конфликтная ситуация возникла на праздновании 85-го дня рождения "Шахтера", где Шевчук был весьма "активным". Разговор журналиста и Шевчука приводит "Трибуна".

- Для меня большой респект, что "Шахтер" пригласил Де Дзерби. Я давно наблюдал за "Сассуоло". Де Дзерби - молодой топовый тренер. Очень многие специалисты, журналисты в Украине говорили о нем плохие вещи, но он - топ.

- Кто говорит плохие вещи?

- Цыганык. Твой друг. Он сказал, что это ноунейм. Я слышал. Когда я прочитал, что Игорь сказал... Это просто недоразумение, он не разбирается в футболе".

К слову, комментарий Шевчука был размещен на страничке Романа Бебеха в Instagram, однако потом был удален.

А вот так Шевчука задерживала полиция:

"Телеграф" напоминает, что поздно вечером 28 мая патрульная полиция Киева задержала Шевчука, который, предположительно, вел свой автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позднее журналист Артем Франков раскритиковал друзей Шевчука, которые позволили тому сесть пьяным за руль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,097

Все по теме:

ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, Футбол, Игорь Цыганык.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "С такими друзьями и врагов не нужно": Франков о пьяном инциденте с Шевчуком (видео)
02 Шевчук "отжигал" на праздновании юбилея "Шахтера" перед задержанием (видео)
03 Украинский боец ММА нарвался на нокаут в Москве (видео)
04 "Шахтер" хочет подписать "нового Неймара" за € 40 млн (видео)
05 Лицом в канвас: бразильский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь