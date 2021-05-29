Шевчук вступил в конфликт с журналистом накануне задержания в Киеве (видео)

Экс-игрок сборной Украины и "Шахтера" Вячеслав Шевчук в комментарии журналисту Роману Бебеху рассказал, что недоволен словами его коллеги по цеху Игоря Цыганыка, назвавшим новоиспеченного главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби "ноунеймом".

Конфликтная ситуация возникла на праздновании 85-го дня рождения "Шахтера", где Шевчук был весьма "активным". Разговор журналиста и Шевчука приводит "Трибуна".

- Для меня большой респект, что "Шахтер" пригласил Де Дзерби. Я давно наблюдал за "Сассуоло". Де Дзерби - молодой топовый тренер. Очень многие специалисты, журналисты в Украине говорили о нем плохие вещи, но он - топ.

- Кто говорит плохие вещи?

- Цыганык. Твой друг. Он сказал, что это ноунейм. Я слышал. Когда я прочитал, что Игорь сказал... Это просто недоразумение, он не разбирается в футболе".

К слову, комментарий Шевчука был размещен на страничке Романа Бебеха в Instagram, однако потом был удален.

А вот так Шевчука задерживала полиция:

"Телеграф" напоминает, что поздно вечером 28 мая патрульная полиция Киева задержала Шевчука, который, предположительно, вел свой автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позднее журналист Артем Франков раскритиковал друзей Шевчука, которые позволили тому сесть пьяным за руль.