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"Никто не накажет меня так, как я себя сам": Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве (видео)

"Никто не накажет меня так, как я себя сам": Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве (видео)
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве. Видеообращение к болельщикам он разместил у себя в соцсетях.

Шевчук вступил в конфликт с журналистом накануне задержания в Киеве (видео)

В своем видеообращении Шевчук подчеркнул, что теперь не имеет никакого морального права работать на телеканале "Футбол" и сообщил, что должен покинуть канал.

"Садиться за руль выпившим - категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам. Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом "Шахтер", которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими. Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок", - написал Шевчук на своей  страничке в Instagram, прикрепив видео с извинениями.

 
 
 
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Публикация от Shevchuk Vyacheslav (@shevchuk__slava)

"Телеграф" напоминает, что 28 мая патрульная полиция Киева со скандалом задержала эксперта телеканалов "Футбол 1/2/3". Позднее стало известно, что Шевчук "активно" провел время на вечеринке в честь 85-летия "Шахтера"

Ранее "Телеграф" сообщал, что журналист Франков раскритиковал друзей Шевчука за то, что пустили футболиста пьяным за руль.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, Футбол.
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