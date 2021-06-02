Украина - Северная Ирландия: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

В среду, 2 июня, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который ответит на вопросы журналистов накануне товарищеской встречи с Северной Ирландией. Начало мероприятия - в 17:30 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция пресс-конференции Андрея Шевченко перед матчем с Северной Ирландией доступна на YouTube-канале УАФ:

Напомним, что матч Украина - Северная Ирландия состоится в четверг, 3 июня, в Днепре на одноименной арене, начало поединка - в 21:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть товарищеский поединок нашей команды в прямом эфире, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне игры.

"Телеграф" напоминает, что 1 июня Шевченко огласил финальную заявку национальной команды на Евро-2020.