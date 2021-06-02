Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Украина - Северная Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча
Украина - Северная Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча
В Госдуме усмотрели политику в решении Дании по болельщикам из РФ на Евро-2020
В Госдуме усмотрели политику в решении Дании по болельщикам из РФ на Евро-2020
Усик адресовал Джошуа странное сообщение
Усик адресовал Джошуа странное сообщение
Луческу остается в "Динамо": детали контракта
Луческу остается в "Динамо": детали контракта

Украина - Северная Ирландия: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

Украина - Северная Ирландия: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 2 июня, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который ответит на вопросы журналистов накануне товарищеской встречи с Северной Ирландией. Начало мероприятия - в 17:30 по киевскому времени.

Малиновский поведал о гражданстве дочери, которая родилась в Италии (видео)

Онлайн видеотрансляция пресс-конференции Андрея Шевченко перед матчем с Северной Ирландией доступна на YouTube-канале УАФ:

Напомним, что матч Украина - Северная Ирландия состоится в четверг, 3 июня, в Днепре на одноименной арене, начало поединка - в 21:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть товарищеский поединок нашей команды в прямом эфире, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне игры.

"Телеграф" напоминает, что 1 июня Шевченко огласил финальную заявку национальной команды на Евро-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 81

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Северной Ирландии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, какую команду возглавит Ребров
02 Шевченко назвал состав сборной Украины на Евро-2020
03 "Клубу я не безразличен": "Динамо" продлило контракт со своим лидером
04 Сборную Беларуси заставили возвращаться c чемпионата мира на автобусе
05 Дания после вмешательства УЕФА все равно отказалась принимать российских болельщиков на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь