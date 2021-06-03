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Нурмагомедов сравнил себя с потолстевшим Роналдо, бразилец отреагировал (видео)

Нурмагомедов сравнил себя с потолстевшим Роналдо, бразилец отреагировал (видео)
12:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram khabib_nurmagomedov

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который уже завершил карьеру, любит футбол. На одном из любительских поединков "Орел" забил гол и сравнил себя с легендарным бразильским футболистом Роналдо.

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"Кто помнит Роналдо в 2008 году, чуть набравший, но все же с порохом. Мне нужна мотивация, братья", - написал Хабиб на своей страничке в Instagram, прикрепив видео своего забитого мяча. 

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Примечательно, что Роналдо ответил Нурмагомедову эмодзи "аплодисменты".

"Телеграф" напоминает, что Хабиб не раз признавался в любви к футболу, однако родившись в Дагестане "у него не было выбора" и он стал бойцом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Хабибу "денежный" бой в своем промоушене.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Футбол, Роналдо, Хабиб Нурмагомедов.
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