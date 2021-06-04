Скачать
Пятница, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
Цвет настроения желтый: невеста футболиста "Шахтера" похвастались стройными ножками (фото)
Цвет настроения желтый: невеста футболиста "Шахтера" похвастались стройными ножками (фото)
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову

"Марсель" заинтересован в трансфере полузащитника "Динамо"

"Марсель" заинтересован в трансфере полузащитника "Динамо"
20:36 Сегодня Телеграф sport.fr ФК

Как сообщает французское спортивное издание sport.fr, 5-й клуб минувшего сезона Лиги 1 "Марсель" рассматривает возможность подписания полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко. Правда, есть одно условие - "провансальцы" обратятся к этому варианту лишь в том случае, если не смогут приобрести аргентинского хавбека Тьяго Альмаду из "Велеса". 

В сезоне 2020/2021 под руководством Мирчи Луческу Шапаренко раскрыл себя с лучшей стороны. Несмотря на не самую внушительную статистику (39 матчей в различных турнирах, 5 голов и 4 результативные передачи), именно 22-летнего футболиста большинство специалистов и болельщиков называет одним из лучших игроков чемпионского сезона киевлян. Возможно, именно это могло привлечь внимание к Николаю со стороны наставника "Марселя" Хорхе Сампаоли.

"Телеграф" напоминает, что киевское "Динамо" вошло в топ-5 клубов Европы по количеству представителей на Евро-2020. Николай Шапаренко является одним из тех, кто будет выступать на турнире за национальную сборную Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 163

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Марсель, Мирча Луческу, Хорхе Сампаоли, Николай Шапаренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
02 Зубков открыл счет в матче Украина - Северная Ирландия (видео)
03 Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
04 Флойд Мейвезер - Логан Пол: где и когда смотреть бой
05 В Париже задержали российскую теннисистку: в чем ее подозревают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь