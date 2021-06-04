"Марсель" заинтересован в трансфере полузащитника "Динамо"

Как сообщает французское спортивное издание sport.fr, 5-й клуб минувшего сезона Лиги 1 "Марсель" рассматривает возможность подписания полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко. Правда, есть одно условие - "провансальцы" обратятся к этому варианту лишь в том случае, если не смогут приобрести аргентинского хавбека Тьяго Альмаду из "Велеса".

В сезоне 2020/2021 под руководством Мирчи Луческу Шапаренко раскрыл себя с лучшей стороны. Несмотря на не самую внушительную статистику (39 матчей в различных турнирах, 5 голов и 4 результативные передачи), именно 22-летнего футболиста большинство специалистов и болельщиков называет одним из лучших игроков чемпионского сезона киевлян. Возможно, именно это могло привлечь внимание к Николаю со стороны наставника "Марселя" Хорхе Сампаоли.

"Телеграф" напоминает, что киевское "Динамо" вошло в топ-5 клубов Европы по количеству представителей на Евро-2020. Николай Шапаренко является одним из тех, кто будет выступать на турнире за национальную сборную Украины.