Вратаря сборной Украины застукали за необычным упражнением: он раскрыл секрет (видео)

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин испытывает проблемы с плечом. Об этом он рассказал в комментарии для Youtube-канала vZbirna.

Сборная Украины накануне матча с Кипром провела тренировку в тренажерном зале. Вратарь национальной команды Анатолий Трубин занимался индивидуально, делая специфическое упражнение с мячом. Журналист пообщался с кипером "Шахтера" и тот рассказал, что данная тренировка помогает ему с восстановлением плеча, которое начало побаливать в последнее время.

Видео с последней тренировки сборной Украины в тренажерном зале:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины 7 июня проведет товарищеский матч с командой Кипра. Ранее "Сине-желтые" сыграли вничью с Бахрейном, а затем победили Северную Ирландию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трубин пропустил гол между ног от Андрея Шевченко.