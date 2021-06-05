Скачать
Суббота, 05.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Левандовски забил гол ударом с лету с отрицательного угла (видео)
Левандовски забил гол ударом с лету с отрицательного угла (видео)
Украина - Кипр: где и когда смотреть матч
Украина - Кипр: где и когда смотреть матч
В США футболист забил феноменальный гол со штрафного в стиле Бекхэма (видео)
В США футболист забил феноменальный гол со штрафного в стиле Бекхэма (видео)
Костюк разгромила россиянку на пути в четвертый раунд Ролан Гаррос (видео)
Костюк разгромила россиянку на пути в четвертый раунд Ролан Гаррос (видео)

Вратаря сборной Украины застукали за необычным упражнением: он раскрыл секрет (видео)

Вратаря сборной Украины застукали за необычным упражнением: он раскрыл секрет (видео)
18:25 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин испытывает проблемы с плечом. Об этом он рассказал в комментарии для Youtube-канала vZbirna.

Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 оконфузился на пресс-конференции (видео)

Сборная Украины накануне матча с Кипром провела тренировку в тренажерном зале. Вратарь национальной команды Анатолий Трубин занимался индивидуально, делая специфическое упражнение с мячом. Журналист пообщался с кипером "Шахтера" и тот рассказал, что данная тренировка помогает ему с восстановлением плеча, которое начало побаливать в последнее время.

Видео с последней тренировки сборной Украины в тренажерном зале:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины 7 июня проведет товарищеский матч с командой Кипра. Ранее "Сине-желтые" сыграли вничью с Бахрейном, а затем победили Северную Ирландию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трубин пропустил гол между ног от Андрея Шевченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 192

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Анатолий Трубин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко забил гол между ног вратарю сборной Украины (видео)
02 У Зинченко пропал дар речи после жесткой шутки Яремчука (видео)
03 "Называли селюком": экс-футболист "Шахтера" признался, почему украинские футболисты стыдятся родного языка (видео)
04 В США футболист забил феноменальный гол со штрафного в стиле Бекхэма (видео)
05 "Маразм крепчает": украинская олимпийская чемпионка ответила на травлю российской прессы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь