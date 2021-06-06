Денисов рассказал, кто заменит Шевчука на канале (видео)

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал скандал с участием экс-футболиста "Шахтера" Вячеслава Шевчука, который попался пьяным за рулем в Киеве.

Денисов осудил проступок Шевчука, а также отметил, что его место в студии во время чемпионата Европы по футболу займет бывший футболист Евгений Левченко, а имя нового постоянного эксперта станет известно позднее.

"Нет никакого оправдания человек, который садится выпившим за руль автомобиля, пусть это твой друг или коллега. Также нет никакого оправдания противодействия органам правопорядка. На время Евро из Нидерландов прилетит Евгений Левченко, он займет место в студии", - заявил Денисов в комментарии для видеожурнала Yellow.

Комментарий Денисова смотреть с 05:44:

"Телеграф" напоминает, что вечером 28 мая в Киеве был задержан экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук. При задержании бывший футболист оказывал сопротивление полиции. Позже стало известно, что Вячеслав пьяным ехал на своем авто домой с вечеринки, приуроченной к 85-летию донецкой команды. На следующий день после инцидента Шевчук обратился к общественности с извинениями, Кроме того, он сообщил, что покидает телеканалы "Футбол 1/2/3", на котором он работал экспертом.