Алиев высмеял Шевчука, припомнив его слова о пьяном ДТП с участием игрока "Шахтера" (видео)

Скандальный украинский футболист Александр Алиев прокомментировал скандал с Вячеславом Шевчуком.

Алиев высмеял Шевчука, припомнив его слова об игроке "Шахтера" Владиславе Вакуле, который угодил в Мариуполе в ДТП, находясь пьяным за рулем авто. Тогда Вячеслав призвал наказать Вакулу. Также Александр призвал поддержать Шевчука, а "не убивать его".

"В первую очередь я хочу поддержать Славу. Я эту ситуацию понимаю прекрасно. Я могу "половить ха-ха", но в пределах разумного. Поддержите Славу, чтобы эта ситуация побыстрее забылась. Он прекрасный человек, хороший футболист. Ну произошла такая ситуация, ничего не поделаешь. Слава, ты держись", - заявил Алиев на своем Youtube-канале "Кент".

"Телеграф" напоминает, что вечером 28 мая в Киеве был задержан экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук. Позднее стало известно, что футболист пьяным ехал на своем авто домой с мероприятия, приуроченному к 85-летию донецкой команды. Позже Шевчук обратился к общественности с извинениями, отметив, что покидает телеканал "Футбол", на котором он работал экспертом.