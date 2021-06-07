"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян

Новая футбольная форма, в которой национальная сборная Украины выступит на Евро-2020, стала причиной массовой истерии среди пропагандистов, чиновников и разного рода функционеров РФ.

Их возмутило, что на форме Украина изображена в ее международно признанных государственных границах, включая временно оккупированные территории.

В свою очередь, Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что новая форма сборной Украины была утверждена УЕФА, а также соответствует всем правилам.

Скандал вокруг новой формы сборной Украины по футболу прокомментировал Телеграфу заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

"Украина украсила форму национальной сборной картой со своей территорией - международно признанной. Ничего запрещенного здесь нет. Нам отказываться от этой формы ни в коем случае нельзя. Нужно жестко стоять на своем. А тем, кто это придумал, жму руку. Молодцы, - отмечает Айдер Муждабаев. - Россияне же как всегда, лезут, куда им лезть не положено - ни физически, ни морально. Какое им дело до украинской формы? Значит, просто на воре шапка горит".

По мнению Айдера Муждабаева, такие патриотические бренды должны быть во всём. И эту хорошую идею следует развивать в спортивных, культурных и других направлениях.

"Это в очередной раз напоминает, что Россия – страна-преступник. И если в такой понятной, простой форме мы напоминаем миру об этом – это отлично. Тем более, что самих преступников это бесит. Со всех точек зрения – плюс. У мира есть соблазн забыть об Украине, об оккупированном россиянами Крыме. И мы должны делать всё, чтобы этого не случилось. И то, что россиян это бесит, такая реакция врага свидетельствует, что идея попала в цель. И она должна быть продолжена", - резюмирует Айдер Муждабаев.

Блогер и экономист Сергей Фурса указал на комплекс России, проявившийся в скандале с формой сборной Украины.

Отметим, что Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Сборная Украины на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. С полным расписанием матчей на чемпионате Европы можно ознакомиться у нас на сайте.