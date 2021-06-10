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Дания еще раз щелкнула по носу Россию в вопросе болельщиков на Евро-2020

Дания еще раз щелкнула по носу Россию в вопросе болельщиков на Евро-2020
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram copenhageneuro2020

Власти Дании решили увеличить число допустимых болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене. Об этом сообщает Reuters.

В Госдуме усмотрели политику в решении Дании по болельщикам из РФ на Евро-2020

По информации источника, в стране ослабляются антикоронавирусные ограничения, при этом в силе остается запрет на пересечение датской границы россиянам, которые хотели посетить матч своей команды на чемпионата Европы по футболу. Кроме того, в стране в большинстве общественных мест снимается ограничение на ношение масок. 

"Телеграф" напоминает, что Дания отказалась принимать болельщиков из России на Евро-2020 из того, что РФ попала в список стран повышенного эпидемиологического риска. Власти Дании не стали делать исключений для российских фанатов, которые хотели посетить матч третьего тура группового раунда Евро-2020 Россия - Дания. Игра состоится в Копенгагене 21 июня. Примечательно, что даже вмешательство УЕФА не изменило позицию датских властей.

Ранее главный тренер сборной России усмотрел в решении датских властей политический момент.

С полным календарем и расписанием Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Россия, Футбол, Евро-2020, COVID-19 Коронавирус.
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