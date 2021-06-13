Болельщики под овации провели сборную Украины на первый матч Евро-2020 (видео)

Сборная Украины выехала на матч с первого тура группового раунда чемпионата Европы-2020 с Нидерландами. Соответствующее видео появилось в сети.

Украинские футболисты получили заряд поддержки прямо у отеля, где базируется команда. Толпа болельщиков провела "Желто-синих" под гимн Украины и аплодисменты.

Видео с проводами сборной доступно на страничке футболиста "Вереса" и блогера Дмитрия Поворознюка:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Povoroznyuk Dmytro (@povoroznyuk_dmytro)

Матч Нидерланды - Украина состоится 13 июня в Амстердаме, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире а также сообщал прогноз букмекеров на эту встречу.

Напомним, польский телеканал оскандалился, анонсируя матч национальной команды Украины.

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