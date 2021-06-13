Польский телеканал оскандалился, представив сборную Украины под флагом России (фото)

Польский канал TVPSport угодил в большой скандал, анонсируя матчи чемпионата Европы за 13 июня.

Дело в том, что телеканал, представляя матчи за 13 июня, прикрепил к названию сборных флаги стран, которые играли 12 июня. Таким образом, все шесть национальных команд "получили" чужие флаги. В итоге надпись "Украина" вдруг оказалась рядом с российским флагом. Злого умысла в этом явно не было, ведь подобные ошибки оказались во всех трех парах.

Напомним, 12 июня, последним матчем игрового дня стала игра Бельгия - Россия. Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился разгромом россиян. Сборная Украины сыграет в последнем матче игрового дня 13 июня. Игра Нидерланды - Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовый онлайн встречи. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире.

"Телеграф" напоминает, что УАФ и УЕФА достигли компромисса насчет новой формы сборной Украины на Евро-2020.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.