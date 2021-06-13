Скачать
Воскресенье, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Шевченко назвал состав на стартовый матч сборной Украины на Евро-2020
Шевченко назвал состав на стартовый матч сборной Украины на Евро-2020
Из украинцев только Алиев забивал Нидерландам: история встреч накануне матча Евро-2020 (видео)
Из украинцев только Алиев забивал Нидерландам: история встреч накануне матча Евро-2020 (видео)
Испания - Швеция: онлайн матча Евро-2020
Испания - Швеция: онлайн матча Евро-2020
В России предположили, что сборную отравили перед матчем с Бельгией на Евро-2020
В России предположили, что сборную отравили перед матчем с Бельгией на Евро-2020

Польский телеканал оскандалился, представив сборную Украины под флагом России (фото)

Польский телеканал оскандалился, представив сборную Украины под флагом России (фото)
15:36 Сегодня Телеграф

Польский канал TVPSport угодил в большой скандал, анонсируя матчи чемпионата Европы за 13 июня.

В России предположили, что сборную отравили перед матчем с Бельгией на Евро-2020

Дело в том, что телеканал, представляя матчи за 13 июня, прикрепил к названию сборных флаги стран, которые играли 12 июня. Таким образом, все шесть национальных команд "получили" чужие флаги. В итоге надпись "Украина" вдруг оказалась рядом с российским флагом. Злого умысла в этом явно не было, ведь подобные ошибки оказались во всех трех парах.

Польский телеканал TVPSport перепутал флаги Украины и России

Напомним, 12 июня, последним матчем игрового дня стала игра Бельгия - Россия. Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился разгромом россиян. Сборная Украины сыграет в последнем матче игрового дня 13 июня. Игра Нидерланды - Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовый онлайн встречи. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире.

"Телеграф" напоминает, что УАФ и УЕФА достигли компромисса насчет новой формы сборной Украины на Евро-2020.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 335

Все по теме:

Сборная Украины, Польша, Сборная России, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах ее родных болельщиков (видео)
02 "Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не приклонила колено на Евро-2020
03 Финляндия обыграла Данию на Евро-2020, нанеся один удар за матч (видео)
04 Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена
05 Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020, игра Дания - Финляндия приостановлена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь