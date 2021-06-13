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Нидерланды - Украина: названы стартовые составы на матч Евро-2020

Нидерланды - Украина: названы стартовые составы на матч Евро-2020
20:49 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины начнет свой путь на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Накануне матча стали известны стартовые составы команд.

Нидерланды - Украина: онлайн матча Евро-2020

Стартовые составы команд на матч Нидерланды - Украина:

Сборная Нидерландов: Стекеленбург, ван Анхольт, Блинд, де Врей, Тимбер, Думфрис ,Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегорст.

Сборная Украины: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Поединок первого тура групповой стадии Евро-2020 Нидерланды - Украина состоится в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту встречу.

Напомним, накануне матча польский телеканал оконфузился, анонсируя матч Украины.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020.
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