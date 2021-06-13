Скачать
Воскресенье, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер (видео)
"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер (видео)
Австрия обыграла Северную Македонию в матче соперников Украины по Евро-2020: видео
Австрия обыграла Северную Македонию в матче соперников Украины по Евро-2020: видео
Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Украина и Нидерланды устроили голевой триллер на Евро-2020: видеообзор матча
Украина и Нидерланды устроили голевой триллер на Евро-2020: видеообзор матча

Нидерланды - Украина: видео второго гола "оранжевых" в матче Евро-2020

Нидерланды - Украина: видео второго гола "оранжевых" в матче Евро-2020
23:28 Сегодня Телеграф witter.com/CBSSportsGolazo

Спустя несколько минут после первого гола, сборная Нидерландов удвоила своё преимущество. Автором гола стал форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст, забивший свой второй мяч за национальную команду. Украинская сторона какое-то время апеллировала к бригаде арбитров по поводу офсайда, но VAR подтвердил правильность решения Феликса Брыха засчитать мяч. Франк де Бур ликует у скамейки запасных.

"Телеграф" напоминает, что в первом тайме травму получил полузащитник сборной Украины Александр Зубков. Его заменил Марлос, который уже также покинул поле - вместо натурализованного бразильца вышел Николай Шапаренко. Состояние здоровья Зубкова на данный момент не известно. Возможно, Андрей Шевченко сообщит об этом на послематчевой пресс-конференции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 272

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Евро-2020, Ваут Вегхорст.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах ее родных болельщиков (видео)
02 "Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не преклонила колено на Евро-2020
03 В России предположили, что сборную отравили перед матчем с Бельгией на Евро-2020
04 Финляндия обыграла Данию на Евро-2020, нанеся один удар за матч (видео)
05 Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь