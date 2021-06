Нидерланды - Украина: видео второго гола "оранжевых" в матче Евро-2020

Спустя несколько минут после первого гола, сборная Нидерландов удвоила своё преимущество. Автором гола стал форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст, забивший свой второй мяч за национальную команду. Украинская сторона какое-то время апеллировала к бригаде арбитров по поводу офсайда, но VAR подтвердил правильность решения Феликса Брыха засчитать мяч. Франк де Бур ликует у скамейки запасных.

Weghorst makes it two for the Netherlands... a weird sequence.

