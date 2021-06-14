Финляндия - Россия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В среду, 16 июня, сборные Финляндии и России откроют программу матчей второго тура чемпионата Европы по футболу. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене, начало поединка - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Финляндия - Россия покажет телеканал "Футбол 1". В интернете официальная трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, в которой оперативно будут доступны видео голов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры определили фаворита матча Финляндия - Россия.

"Телеграф" напоминает, что финны и россияне выступают на Евро-2020 в квартете B вместе с командами Бельгии и Дании. В первом туре россияне потерпели разгромное поражение от бельгийцев, а финны умудрились победить датчан.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.