Нидерланды - Украина: что происходило после матча Евро-2020 (видео)

13 июня сборная Украины провела свой стартовый матч на чемпионате Европы по футболу. К сожалению, наша команда не сумела добыть очки, однако смотрелась достойно на фоне мощной сборной Нидерландов.

Сразу же после поединка главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко ждали на флеш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Кроме того, такая участь досталась и нескольким игрокам команды. Послематчевым закулисьем поделился журналист Николай Васильков.

Уникальные кадры с Амстердама доступны на Youtube-канале vZbirna:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины уступила Нидерландам и оказалась на третьем месте в группе С, где также выступают Австрия и Северная Македония. С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто стал "Левом матча" по итогам игры с Нидерландами.