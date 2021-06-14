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Турция - Уэльс: анонс южно-северного противостояния на Чемпионате Европы

Турция - Уэльс: анонс южно-северного противостояния на Чемпионате Европы
22:36 Сегодня Телеграф globallookpress.com

Второй тур в группе А на Евро-2020 откроют сборные Турции и Уэльса. Матч пройдёт на "Олимпийском" стадионе в столице Азербайджана - Баку, и начнётся 16 июня в 19:00.

Турки в матче-открытии турнира показали себя со знаком минус. Команда Шенола Гюнеша не показала абсолютно ничего против сборной Италии, которая расправилась с молодой командой без особых проблем. Однако тут её ждёт менее серьёзный соперник, и потому это шанс исправить плачевную турнирную ситуацию. В том числе и с помощью своих козырей - Чалханоглу, Языджи, Йылмаза.

Валлийцы же вырвали ничью со сборной Швейцарии. В некоторые моменты игры Гарет Бейл и компания смотрели даже убедительнее своих противников, хотя до игры выглядели явно не фаворитами. 

Букмекеры пророчат в этой игре победу турецкой сборной.  

Прогноз автора - 1:1. 

"Телеграф" напоминает, что за матчем между Турцией и Уэльсом на нашем сайте можно следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Турции, Сборная Уэльса, Евро-2020, Гаррет Бейл.
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