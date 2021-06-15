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Во Львове придумали еще одну акцию на матч России на Евро-2020

Во Львове придумали еще одну акцию на матч России на Евро-2020
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamRussia

Львовская фан-зона анонсировала новую акцию на матч команды РФ на чемпионате Европы по футболу.

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Во Львове вновь будут болеть за соперников России, и на этот раз организаторы разыграют среди посетителей 50 сертификатов на посещение финской сауны. 

 
 
 
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Публикация от Рух до збірної! (@lvivfanfestival)

Матч второго тура Евро-2020 Финляндия - Россия состоится в среду, 16 июня, начало поединка - в 16:00 по киевскому времени. В первом туре финны сенсационно обыграли Данию, а россияне были биты бельгийцами.

"Телеграф" напоминает, что во время матча Бельгия - Россия во Львове бесплатно наливали пиво, когда подопечные Станислава Черчесова пропускали гол. В сети появилось видео с данной акции.

С расписанием и результатами всех поединков ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 326

Все по теме:

Сборная России, Львов, Футбол, Евро-2020, Сборная Финляндии.
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