Во Львове придумали еще одну акцию на матч России на Евро-2020

Львовская фан-зона анонсировала новую акцию на матч команды РФ на чемпионате Европы по футболу.

Во Львове вновь будут болеть за соперников России, и на этот раз организаторы разыграют среди посетителей 50 сертификатов на посещение финской сауны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рух до збірної! (@lvivfanfestival)

Матч второго тура Евро-2020 Финляндия - Россия состоится в среду, 16 июня, начало поединка - в 16:00 по киевскому времени. В первом туре финны сенсационно обыграли Данию, а россияне были биты бельгийцами.

"Телеграф" напоминает, что во время матча Бельгия - Россия во Львове бесплатно наливали пиво, когда подопечные Станислава Черчесова пропускали гол. В сети появилось видео с данной акции.

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