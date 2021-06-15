Нидерланды - Австрия: где и когда смотреть матч соперников Украины на Евро-2020

В четверг, 17 июня, сборная Нидерландов в рамках матча второго тура чемпионата Европы примет команду Австрии. Встреча состоится в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Нидерланды - Австрия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, матч соперников сборной Украины по группе С покажут сервисы oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте будет доступна прямая текстовая трансляция поединка, где оперативно появятся видео лучших моментов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры назвали вероятных счет в противостоянии Нидерланды - Австрия.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЧЕ-2020 "Оранжевые" минимально переиграли Украину, а австрийцы не оставили шансов Северной Македонии. С полным расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.