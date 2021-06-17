Лидер сборной Австрии не сыграет против Нидерландов из-за межнационального скандала

Официально: УЕФА принял решение дисквалифицировать на 1 матч Евро-2020 атакующего футболиста сборной Австрии Марко Арнаутовича. Об этом сообщил официальный сайт союза.

Причина: оскорбления на национальной почве, высказанные после года 32-летним этническим сербом в адрес этнических албанцев из сборной Северной Македонии - к примеру, Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски. И самое интересное, что сделал это Марко не в процессе какой-либо потасовки, а просто так, после забитого гола.

Игрок пропустит игру сегодняшнюю игру Австрии против Нидерландов, за которой на нашем сайте можно следить онлайн. Против Украины в третьем туре Марко уже сыграет.

"Телеграф" напоминает, где и во сколько можно смотреть матч между Нидерландами и Австрией.