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Венгрия - Франция: где и когда смотреть матч Евро-2020

Венгрия - Франция: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter frenchteam

В субботу, 19 июня, сборная Венгрии примет команду Франции в рамках третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Встреча состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене", начало поединка - в 16:00 по киевскому времени. 

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В прямом эфире в Украине игру Венгрия - Франция покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, официальная трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Также за ходом игры в режиме-live можно будет следить у нас на сайте, где оперативно появятся видео голов и лучших моментов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры назвали вероятный счет в матче Венгрия - Франция.

Отметим, в первом туре венгры были деклассированы португальцами, а французы переиграли немцев. С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 124

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Сборная Франции, Сборная Венгрии, Футбол, Евро-2020.
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