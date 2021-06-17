Венгрия - Франция: где и когда смотреть матч Евро-2020

В субботу, 19 июня, сборная Венгрии примет команду Франции в рамках третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Встреча состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене", начало поединка - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Венгрия - Франция покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, официальная трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Также за ходом игры в режиме-live можно будет следить у нас на сайте, где оперативно появятся видео голов и лучших моментов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры назвали вероятный счет в матче Венгрия - Франция.

Отметим, в первом туре венгры были деклассированы португальцами, а французы переиграли немцев. С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.