Венгрия - Франция: анонс матча Чемпионата Европы

Стартовым поединком выходных на Евро-2020 станет противостояние между Венгрией и Францией. Скажем прямо - между откровенным аутсайдером квартета и главным фаворитом турнира. Стартует оно 19 июня в 16:00 по киевскому времени.

К тому же, первые туры подтвердили оба статуса - подопечные Марко Росси пусть и держались с Португалией до последнего, но всё же пропустили целых три безответных мяча, а команда Дидье Дешама обыграла 1:0 немцев. При том, что 2 мяча чемпионов мира ещё и не были засчитаны. В общем, единственное преимущество венгров - полный трибуны (на стадион имени Ференца Пушкаша пускают все 100% зрителей)

Букмекеры считают французов однозначным фаворитом матча.

Прогноз автора - 1:4.

"Телеграф" напоминает, что нужно нашей сборной Украины для выхода из группы на Чемпионате Европы.