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Талисман Евро-2020 преподал урок тренеру сборной России (видео)

Талисман Евро-2020 преподал урок тренеру сборной России (видео)
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Тренер сборной России Станислав Черчесов прославился в сети после того, как его спросили о выходке Криштиану Роналду с бутылками Coca-Cola. В пресс-службе Евро-2020 нашли чем ответить коучу команды РФ.

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Черчесов на пресс-конференции открыл бутылку "Кока-Колы" с помощью другой бутылки и отпил из нее. Талисман Евро-2020 "Скиллзи", используя известный мем, преподал урок тренеру сборной РФ и показал тому, как правильно открывать бутылки.

Видео "урока" доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что Криштиану Роналду перед матчем с Венгрией демонстративно убрал со стола бутылки с Coca-Cola. Затем французский полузащитник Поль Погба убрал подальше от себя бутылку с Heineken. А вот украинец Андрей Ярмоленко наоборот поставил поближе к себе напитки от спонсоров.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 260

Все по теме:

Сборная России, Футбол, Станислав Черчесов, Евро-2020.
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