УЕФА нанес удар по Беларуси

УЕФА решил не проводить соревнований под своей эгидой на территории Беларуси. Об этом сообщает telegram-канал Фонда спортивной солидарности Беларуси.

На запрос организации отреагировал заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, который выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений. Таким образом, в 2021 году в Беларуси еврокубков не будет.

От Беларуси в сезоне 2021/22 в еврокубках должны выступить ФК "Шахтер" (Солигорск), тренером которого является украинский специалист Роман Григорчук, а также "БАТЭ", "Торпедо-БелАЗ" и "Динамо" Брест.

"Телеграф" напоминает, что такая резкая реакция от УЕФА могла последовать после того, как 23 мая в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. В Беларуси сообщали, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности спецслужбы страны пошли на хитрость для задержания бывшего главреда telegram-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Лукашенко обвиняет в терроризме.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА и УАФ достигли компромиссного решения по новой форме сборной Украины.