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Шевчук исхудал после скандала с задержанием (видео)

Шевчук исхудал после скандала с задержанием (видео)
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Известный украинский футболист Вячеслав Шевчук прокомментировал свое состояние после того, как его поймали пьяным за рулем авто в Киеве.

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По словам экс-игрока "Шахтера" и сборной Украины, он получил хороший жизненный урок, который сказалася даже на его здоровье. Шевчук поведал, что исхудал на 4 кг, а также "страдает внутри". Кроме того, бывший футболист призвал не повторять его ошибку.

"После той ситуации, что со мной случилась, я очень переживаю, я похудел на 4 кг. До сих пор внутри страдаю. Еще раз хочу извиниться перед всеми болельщиками за этот поступок. Это очень большой урок для меня. Этот день был для меня как трагедия. Хочу сказать, чтобы это никто никогда не повторял. Я всегда очень жестко осуждаю все это. Я себя очень сильно наказываю", - рассказал Шевчук в комментарии для "Брутального футбола".

"Телеграф" напоминает, что полиция Киева задержала Шевчука за сопротивление и пьяную езду. Позже выяснилось, что экс футболист возвращался с вечеринки "Шахтера". На следующий день после инцидента Вячеслав извинился перед общественностью, а также уволился с каналов "Футбол 1/2/3", где работал экспертом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Вячеслав Шевчук, Футбол.
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