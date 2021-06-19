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Северная Македония - Нидерланды: где и когда смотреть матч Евро-2020

Северная Македония - Нидерланды: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter onsoranje

В понедельник, 21 июня, Сборная Нидерландов в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене" примет команду Северной Македонии. Встреча пройдет параллельно матчу Украина - Австрия и начнется в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире в Украине встречу Северная Македония - Нидерланды покажет телеканал "Футбол 1". В сети live-трансляция поединка будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов.

Отметим,  команда Северной Македонии, уступив сборной Украины, лишилась шансов на выход из группы в плей-офф. Нидерланды, в свою очередь, победой над австрийцами обеспечили себе первое место в квартете С. Таким образом, матч будет нести "товарищеский" характер.

С расписанием и результатами всех игр ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 287

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Сборная Нидерландов, Футбол, Сборная Северной Македонии.
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