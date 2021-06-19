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Швейцария - Турция: анонс матча Евро-2020

Швейцария - Турция: анонс матча Евро-2020
Обновлено 22:07 Сегодня Телеграф www.aa.com.tr

Одним из двух матчей воскресенья, 20 июня, на Евро-2020 станет поединок между сборными Швейцарии и Турции. Для турков это шанс набрать первые 3 очка после провальнейшего старта на Евро. В команде Шенога Гюнеша не видно ни игры, ни результата. Более того - сложно найти даже голевые моменты. 

За балканцев может сыграть поддержка трибун, уже традиционная для Баку. Но все остальные факторы - за швейцарцев. не сомневаются в их победе как букмекеры, так и автор этого текста, который даёт прогноз 2:0. "Нейтралы" также без шансов уступили итальянцам, но в их случае это скорее тотальный перевес команды Роберто Манчини, а не провал дружины Владимира Петковича. В первом туре против Уэльса Швейцария скорее потеряла победу.

"Телеграф" напоминает, что за матчем Швейцария - Турция можно следить онлайн на нашем сайте. Также не забывайте, где и когда можно посмотреть этот матч

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 199

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Баку, Сборная Швейцарии, Сборная Турции, Евро-2020.
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