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Финляндия - Бельгия: анонс матча Евро-2020

Финляндия - Бельгия: анонс матча Евро-2020
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф globallookpress.com

Одним из матчей понедельника, 21 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Финляндией и Бельгией. Пройдёт оно в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", а начнётся в 22:00 по киевскому времени.  

Финнам для выхода дальше нужна хотя бы ничья. В случая победы, конечно, всё будет ещё лучше - ведь ничейный исход таки заставляет оглядываться как на параллельный поединок датчан и россиян, так и на другие группы (в случае третьего места). 

Бельгия же практически все свои вопросы закрыла. Да, разве что поражение в этом матче может её опустить на вторую строчку, но сам вопрос выхода в 1/8 решён. Во многом - благодаря выходу Кевина де Брюйне в перерыве матча с другой скандинавской сборной - Данией. 

Однозначный фаворит матча по мнению букмекеров - Бельгия

Прогноз автора: 0:2. 

"Телеграф" напоминает, что за ходом данной встречи на нашем сайте можно следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Евро-2020, Сборная Бельгии, Кевин де Брюйне, Сборная Финляндии.
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