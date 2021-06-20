Финляндия - Бельгия: анонс матча Евро-2020

Одним из матчей понедельника, 21 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Финляндией и Бельгией. Пройдёт оно в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", а начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Финнам для выхода дальше нужна хотя бы ничья. В случая победы, конечно, всё будет ещё лучше - ведь ничейный исход таки заставляет оглядываться как на параллельный поединок датчан и россиян, так и на другие группы (в случае третьего места).

Бельгия же практически все свои вопросы закрыла. Да, разве что поражение в этом матче может её опустить на вторую строчку, но сам вопрос выхода в 1/8 решён. Во многом - благодаря выходу Кевина де Брюйне в перерыве матча с другой скандинавской сборной - Данией.

Однозначный фаворит матча по мнению букмекеров - Бельгия.

Прогноз автора: 0:2.

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