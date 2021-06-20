Чехия - Англия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Во вторник, 22 июня, сборные Чехии и Англии встретятся в рамках третьего тура группового раунда ЧЕ-2020. Игра состоится в Лондоне на "Уэмбли", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Чехия - Англия покажут телеканалы "Футбол 2" и "Украина". Кроме того, в сети live-трансляция встречи будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и хайлайты поединка.

Ранее букмекеры оценили шансы чехов отобрать очки у англичан.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче чехи не удержали победу над Хорватией, а англичане не сумели обыграть шотландцев. Примечательно, что для выхода в следующий раунд Евро-2020 обеих команд устраивает ничья.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.