Украинцы и австрийцы устроили перекличку перед матчем Евро-2020 (видео)

Австрийские фанаты устроили с украинцами перекличку накануне матча Евро-2020.
Украинцы скандировали "Австрия", а австрийцы в ответ - "Украина". Видео переклички доступно на страничке Instagram trendets.ua.
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"Фанаты устроили крутую перекличку перед решающим матчем сборных. Тот момент, когда футбол действительно объединяет", - гласит сообщение под видео.
"Телеграф" напоминает, что матч Украина - Австрия состоится сегодня, 21 июня, в Бухаресте на " Арена Националэ", начало - в 19:00 по киевскому времени. За игрой можно следить в прямом эфире по ТВ. Ранее букмекеры оценили шансы команд, которые проведут свой первый официальный матч в истории.
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