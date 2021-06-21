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Чехия - Англия: анонс матча Чемпионата Европы

Чехия - Англия: анонс матча Чемпионата Европы
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф globallookpress.com

Один из двух поединков Евро-2020 во вторник, 22 июня, станет игра Чехия - Англия. Пройдёт игра фаворитом группы в Лондоне на стадионе "Уэмбли", и во многом именно она решит, кому достанется первое место. У чехов преимущество в том, что их устраивает ничейный исход, у англичан - родные трибуны, пусть даже они не являются номинальными хозяевами. Один из главных козырей чехов - Патрик Шик, забивший на турнире уже 3 мяча, тогда как британец Гарри Кейн продолжает "молчать".

Фаворитами матча по мнению букмекеров являются родоначальники футбола.

Прогноз автора: 1:1. 

"Телеграф" напоминает, что за матчем Чехия - Англия на нашем сайте можно следить онлайн. Также завтра в рамках группы D сразятся Хорватия и Шотландия.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 184

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Сборная Англии, Сборная Чехии, Уэмбли, Евро-2020.
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