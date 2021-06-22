Словакия - Испания: анонс матча Чемпионата Европы

Одним из четырёх матчей, которые состоятся на Евро-2020 в среду, 23 июня, станет противостояние между Словакией и Испанией. Игра начнётся в 19:00 по киевскому времени и пройдет в Севилье на "Олимпийском" стадионе.

Для номинальных хозяев и фактических гостей это шанс наконец-то сломить оборону соперника. Показатель xG "Фурии Рохи" в первых двух турах - 5, но при этом они забили лишь 1 мяч. Тотальное невезение, неспособность пройти плотную оборону шведов и поляков, даже незабитый пенальти вместе с добиванием в ворота последних - всё это подопечным Луиса Энрике нужно преодолеть. Или... выйти из группы с тремя ничьими и выиграть чемпионат Европы?!

Словакии же в случае победы и неудачного результата шведов в игре с поляками также имею шанс на первое место. А значит - и на игру с Украиной. Они провели удачную игру с "Кадрой", но без особых шансов уступили скандинавам.

"Телеграф" напоминает, что за матчем между словаками та испанцами на нашем сайте можно следить онлайн.