Германия - Венгрия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В среду, 23 июня, Германия в рамках матча 3-го тура чемпионата Европы-2020 примет команду Венгрии. Встреча состоится в Мюнхене на одноименной арене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Германия - Венгрия покажет телеканал "Футбол 1". Также за игрок в режиме-live можно следить на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединке, в ходе которого у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов.

Телеграф напоминает, что во втором Венгрия сенсационно отобрала очки у чемпионов мира, а немцы без проблем расправились с чемпионами Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча Германия - Венгрия.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.