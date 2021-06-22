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Украина - Австрия: закулисье поражения на Евро-2020 (видео)

Украина - Австрия: закулисье поражения на Евро-2020 (видео)
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Сборная Украины уступила Австрии в третьем туре чемпионата Европы по футболу. Журналист Николай Васильков, который находится внутри расположения национальной команды, опубликовал видео по этому матчу.

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На кадрах видно, как украинцы поддерживали главную команду страны с трибун, а затем поблагодарили игроков и тренера после поражения. После пресс-конференции и флеш-интервью игроки сборной уехали в гостиницу. 

Отметим, несмотря на поражение от Австрии, сборная Украины сохраняет шансы попасть в плей-офф чемпионата Европы с третьего места. Для этого "Сине-желтым" нужно рассчитывать на определенные результаты в других группах. К слову, по итогам вчерашних матчей подопечные Шевченко в борьбе третьих мест опережают Финляндию, которая заняла 3-ю позицию в квартете B.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 395

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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