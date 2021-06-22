Украина - Австрия: закулисье поражения на Евро-2020 (видео)

Сборная Украины уступила Австрии в третьем туре чемпионата Европы по футболу. Журналист Николай Васильков, который находится внутри расположения национальной команды, опубликовал видео по этому матчу.

На кадрах видно, как украинцы поддерживали главную команду страны с трибун, а затем поблагодарили игроков и тренера после поражения. После пресс-конференции и флеш-интервью игроки сборной уехали в гостиницу.

Отметим, несмотря на поражение от Австрии, сборная Украины сохраняет шансы попасть в плей-офф чемпионата Европы с третьего места. Для этого "Сине-желтым" нужно рассчитывать на определенные результаты в других группах. К слову, по итогам вчерашних матчей подопечные Шевченко в борьбе третьих мест опережают Финляндию, которая заняла 3-ю позицию в квартете B.

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