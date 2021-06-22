Португалия - Франция: где и когда смотреть матч Евро-2020

В среду, 23 июня, состоится центральный матч 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся Португалия и Франция. Повторение финала ЧЕ-2016 пройдет в Будапеште на "Пушкаш Арене", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Португалия - Франция покажут телеканалы "Футбол 2" и "Украина". Официальная трансляция матча будет доступна в сети на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка.

Напомним ,во втором туре Франция потеряла очки с Венгрией, а Португалия без шансов уступила Германии.

Ранее букмекеры оценили шансы действующих чемпионов Европы в игре с действующими чемпионами мира.

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