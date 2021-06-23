Уэльс - Дания: где и когда смотреть первый матч 1/8 финала Евро-2020

В субботу, 26 июня, сборные Уэльса и Дании откроют программу матчей плей-офф на Евро-2020. Встреча состоится в Амстердаме на " Йохан Кройфф Арене" и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Уэльс - Дания покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за игрой можно будет следить в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты поединка.

"Телеграф" напоминает, что Уэльс и Дания заняли вторые места в квартете А и B соответственно. В третьем туре групповой стадии валлийцы проиграли итальянцам, а датчане уничтожили команду России.

Ранее букмекеры оценили шансы команд вы выход в четвертьфинал Евро-2020.

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