Италия - Австрия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

В субботу, 26 июня, сборные Италии и Австрии сыграют на чемпионате Европы в рамках матча 1/8 финала. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Италия - Австрия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Официальная трансляция матча будет доступна также и в сети на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах на встречу Италии и Австрии.

Отметим, итальянцы выиграли все три матча в группе А, не пропустив ни гола, а вот австрийцы в своем квартете победили дважды, включая матч с Украиной, и заняли итоговое второе место в группе С.

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