Италия - Австрия: анонс матча Чемпионата Европы

Одним из двух матчей 1/8 финала в первый день плей-офф Евро-2020 станет противостояние между сборными Италии и Австрии. Той самой Италии, которая показала на групповом этапе едва ли не самый красивый футбол, с общим счётом 7:0 переиграв Турцию, Швейцарию и Уэльс и уверенно заняв первую строчку, и той самой Австрии, которая стала обидчиком сборной Украины и вышла в плей-офф со второго места.

Эта игра имеет свой глубокий исторический контекст - в далёком 1934-м году легендарную "Вундертим" именно Италия не пустила в финал Мундиаля. Поговаривают, что там сыграла роль большая политика, ибо итальянцы во главе с Энрике Гуайтом просто затолкали мяч в ворота вместе с кипером Петером Платцером. Хотя на видео, будет откровенны, аж такого "криминала" не видно.

Блестящая "Скуадра Адзурра" является фаворитом матча, который состоится в субботу, 26 июня, и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Именно так считают букмекеры, оставляя Алабе и остальной компании Франко Фоды не самые высокие шансы.

Прогноз автора: 2:0 в основное время и продолжение сухой серии итальянцев.

"Телеграф" напоминает, что послезавтра на Чемпионате Европы также сыграют сборные Уэльса и Дании. Как за противостоянием валлийцев и датчан, так и за игрой итальянцев и австрийцев на нашем сайте можно будет следить онлайн.