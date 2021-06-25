Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Массовая драка бейсболистов попала на видео
Массовая драка бейсболистов попала на видео
Сборная Украины отрабатывала пенальти перед Швецией (видео)
Сборная Украины отрабатывала пенальти перед Швецией (видео)
Названы потенциальные соперники Ломаченко после Накатани
Названы потенциальные соперники Ломаченко после Накатани
На выход: "Вест Хэм" хочет избавиться от Ярмоленко, несмотря на хорошую игру украинца на Евро-2020
На выход: "Вест Хэм" хочет избавиться от Ярмоленко, несмотря на хорошую игру украинца на Евро-2020

Бельгия - Португалия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Бельгия - Португалия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
14:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter selecaoportugal

В воскресенье, 27 июня, в Севилье на стадионе "Ла-Картуха" состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Бельгия - Португалия. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Роналду повторил очередной мировой рекорд

В прямом эфире в Украине поединок португальцев с бельгийцами покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В интернете официальная трансляция встречи будет доступна на oll.tv и megogo, правда, для просмотра игр на этих сервисах необходима подписка. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, в ходе которой у нас на сайте будут оперативно доступны к просмотру хайлайты матча.

"Телеграф" напоминает, что Португалия в своем последнем матче сумела дать бой чемпионам мира. Этот результат позволил Роналду и Ко занять третье место в группе F. Бельгия, в свою очередь, переиграла финнов, выиграв все три игры в квартете B. Победитель матча Бельгия - Португалия сыграет с победителем противостояния Италии и Австрии.

Отметим, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров Евро-2020. На счету форварда 5 голов. К слову, КриРо является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

За ходом Евро-2020 можно следить в специальном разделе нашего сайта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 236

Все по теме:

Сборная Португалии, Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
02 Жена футболиста сборной Украины забыла надеть нижнее белье (фото)
03 В УЕФА объяснили, почему решили отменить правило выездного гола
04 Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)
05 В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь