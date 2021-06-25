Бельгия - Португалия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

В воскресенье, 27 июня, в Севилье на стадионе "Ла-Картуха" состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Бельгия - Португалия. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире в Украине поединок португальцев с бельгийцами покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В интернете официальная трансляция встречи будет доступна на oll.tv и megogo, правда, для просмотра игр на этих сервисах необходима подписка. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, в ходе которой у нас на сайте будут оперативно доступны к просмотру хайлайты матча.

"Телеграф" напоминает, что Португалия в своем последнем матче сумела дать бой чемпионам мира. Этот результат позволил Роналду и Ко занять третье место в группе F. Бельгия, в свою очередь, переиграла финнов, выиграв все три игры в квартете B. Победитель матча Бельгия - Португалия сыграет с победителем противостояния Италии и Австрии.

Отметим, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров Евро-2020. На счету форварда 5 голов. К слову, КриРо является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

За ходом Евро-2020 можно следить в специальном разделе нашего сайта.