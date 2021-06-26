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Бельгия - Португалия: анонс суперматча 1/8 финала Евро-2020

Бельгия - Португалия: анонс суперматча 1/8 финала Евро-2020
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Чемпионат.ком

Вывеска Бельгия - Португалия - топ из топов. Как для 1/8 финала турнира так точно. 

Впрочем, для португальцем игра, которая состоится в воскресенье, 27 июня, и начнётся в 22:00 , станет уже третьей, проведённой на этом турнире против гранда европейского и мирового футбола. Немцам Роналду и компания уступили 2:4, с французами расписали ничью 2:2. Кстати, сам Криштиану в той игре отметился дублем и повторил рекорд Али Даеи по голам за национальные сборные. Сейчас на счету обоих форвардов по 109 точных ударов, однако гордый перс не играет на профессиональном уровне с 2007-го года. 

Бельгия спокойно прошла групповой турнир, но тяжёлых соперников у неё не было. Поэтому данная игра, как и возможное противостояние в 1/4 финала с Италией - мощная проверка сил для команды Роберто Мартинеса. 

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Лишь игра покажет, кто окажется сильнее в битве Лукаку и Роналду. У букмекеров же следующее мнение: небольшие фавориты матча - бельгийцы, а на победу дружины Фернанду Сантуша и ничью в основное время дают одинаковые шансы.  
Прогноз автора текста: 2:2 в основное время и 2:3 в дополнительное. Дальше идут португальцы, а Роналду бьёт рекорд. 

"Телеграф" напоминает, что за поединком Бельгия - Португалия на нашем сайте можно будет следить онлайн. В 1/4 финала победитель этой пары сыграет с победителем битвы между Италией и Австрией, которая состоится сегодня в 22:00 по Киеву. 

Календарь всех матчей 1/8 континентального первенства можно увидеть здесь.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 180

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Евро-2020, Сборная Бельгии, Севилья, Али Даеи.
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