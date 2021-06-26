Франция - Швейцария: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

В понедельник, 28 июня, сборная Франции в Бухаресте примет команду Швейцарии в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча состоится на "Арене Националэ" и начнется в 22:00 по киевском времени.

В прямом эфире в Украине игру Франция - Швейцария покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, в сети матч будут транслировать сервисы oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты поединка.

Отметим, Франция пробилась в 1/8 финала, выиграв "группу смерти", а швейцарцы заняли третье место в квартете А.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах на матч Франция - Швейцария.

Отметим, сборная Франции уже потеряла двух футболистов на этом чемпионате Европы. Накануне в поединке с Португалией травмировался защитник Лука Динь, а до него травму получил вингер "Барселоны" Усман Дембеле.

Полный календарь матчей Евро-2020 доступен у нас на сайте.