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Франция - Швейцария: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Франция - Швейцария: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter frenchteam

В понедельник, 28 июня, сборная Франции в Бухаресте примет команду Швейцарии в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча состоится на "Арене Националэ" и начнется в 22:00 по киевском времени.

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В прямом эфире в Украине игру Франция - Швейцария покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, в сети матч будут транслировать сервисы oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты поединка.

Отметим, Франция пробилась в 1/8 финала, выиграв "группу смерти", а швейцарцы заняли третье место в квартете А. 

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах на матч Франция - Швейцария.

Отметим, сборная Франции уже потеряла двух футболистов на этом чемпионате Европы. Накануне в поединке с Португалией травмировался защитник Лука Динь, а до него травму получил вингер "Барселоны" Усман Дембеле.

Полный календарь матчей Евро-2020 доступен у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 216

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Сборная Франции, Сборная Швейцарии, Футбол, Евро-2020.
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