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Вратарь сборной Украины боится гнева журналистов за возможный провал со Швецией (видео)

Вратарь сборной Украины боится гнева журналистов за возможный провал со Швецией (видео)
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Сборная Украины готовится к историческому событию - матчу 1/8 финала Евро-2020 со Швецией. Накануне игры вратари "Шахтера" и национальной команды Андрей Пятов и Анатолий Трубин провели пресс-конференцию в украинском медиа-центре.

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В частности, Пятов затронул тему выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020. Вратарь считает, что украинцы обязаны воспользоваться своим шансом, ведь судьба подготовила для них такой подарок. Также кипер уверен, что отечественные журналисты размажут команду, если та провалиться в этой игре.

"Конечно мандраж всегда есть. Мы понимаем, какой это ответственный матч, понимаем, как нам судьба подарила этот шанс. Мы воспринимаем ответственность, что легла на нас. Могу повторить свои слова...Мы должны проходить Швецию, ведь другого варианта нет. Мы должны показать, что нам дали шанс не зря или тогда нас просто могут уничтожить наши же журналисты. Мы готовимся к игре, готовы морально, психологически и физически. Тренерский штаб должен руководить, мы доверяем тренерам. Я думаю, будет все хорошо", - поведал Пятов.

Отметим, матч Швеция - Украина состоится 29 июня в Глазго. Ранее стало известно о проблемах болельщиков, которые хотят посетит эту игру вживую. Примечательно, что сборная Украины обязана выходу в 1/8 финала именно скандинавской команде, которая переиграла Польшу, что автоматически вывело нашу команду в раунд плей-офф как одну из лучших команд, занявших третье место.

Ранее Пятов поучаствовал в необычной тренировке вратарей под руководством испанского помощника Шевченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 755

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Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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