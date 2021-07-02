Чехия - Дания: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020

В субботу, 3 июля, сборные Чехии и Дании проведут четвертьфинальный поединок на чемпионате Европы. Встреча состоится в Баку на "Олимпийском" стадионе, начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине четвертьфинал Чехия - Дания покажет телеканал "Футбол 1". В сети официальная трансляция поединка будет доступна на сервисе oll.tv (требуется платная подписка, - прим. ред.). У нас на сайте в оперативном доступе появятся видео голов, а также хайлайты игры.

Напомним, в 1/8 финала чехи сенсационно обыграли сборную Нидерландов, а датчане камня на камне не оставили от команды Уэльса.

Победитель этого противостояния в полуфинале Евро-2020 сыграет с победителем матча Украина - Англия, которые свой четвертьфинал начнут на три часа позже. Примечательно, что все поединки 1/2 финала, а также и сам финал пройдут в Англии на стадионе "Уэмбли".

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