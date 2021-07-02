Украина - Англия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко (видео)

Как сообщает официальный сайт УАФ, в пятницу, 2 июля, в 18:45 (17:45 по местному) по киевскому времени в столице Италии Риме начнётся предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

Также на ней будет присутствовать игрок нашей команды Александр Зинченко, забившего первый и очень красивый мяч в игре против шведов, которая закончилась победой наших 2:1 в овертайме. Мероприятие приурочено к завтрашнему матчу 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией, который состоится на "Стадио Олимпико".

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию события с официального Ютуб-канал УАФ:



На пресс-конференции футболист и тренер ответят на все интересующие вопросы журналистов, однако без их физическое присутствия (только по связи). Однако первые 15 минут тренировки, которая начнётся в 19:30 по киевскому времени (18:30 по римскому) представители прессы посетить смогут.

Ранее "Телеграф" сообщал, где в Киеве посмотреть матч между сборными Украины и Англии. К слову, сами футболисты "Трёх львов" на данном этапе ведут себя очень самоуверенно и касательно себя, и касательно соперников.