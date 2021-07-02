Скачать
Пятница, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Следующий Лопес": Ломаченко поймал огромную щуку (видео)
"Следующий Лопес": Ломаченко поймал огромную щуку (видео)
Беседин простил шведа, который сломал ему ногу
Беседин простил шведа, который сломал ему ногу
Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)
Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)
Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020
Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020

Украина - Англия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко (видео)

Украина - Англия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко (видео)
18:46 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу Українська асоціація футболу

Как сообщает официальный сайт УАФ, в пятницу, 2 июля, в 18:45 (17:45 по местному) по киевскому времени в столице Италии Риме начнётся предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

Также на ней будет присутствовать игрок нашей команды Александр Зинченко, забившего первый и очень красивый мяч в игре против шведов, которая закончилась победой наших 2:1 в овертайме. Мероприятие приурочено к завтрашнему матчу 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией, который состоится на "Стадио Олимпико".

 Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию события с официального Ютуб-канал УАФ:


На пресс-конференции футболист и тренер ответят на все интересующие вопросы журналистов, однако без их физическое присутствия (только по связи). Однако первые 15 минут тренировки, которая начнётся в 19:30 по киевскому времени (18:30 по римскому) представители прессы посетить смогут. 

Ранее "Телеграф" сообщал, где в Киеве посмотреть матч между сборными Украины и Англии. К слову, сами футболисты "Трёх львов" на данном этапе ведут себя очень самоуверенно и касательно себя, и касательно соперников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 269

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020
02 Хацкевич: где украинцы, а где россияне?
03 Игрок "Шахтера" назвал "динамовца" главным героем матча Швеция - Украина (видео)
04 Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020 воспитанностью футболистов
05 "Страшно от того, насколько мы хороши": английский футболист перед матчем с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь