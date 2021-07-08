Италия - Англия: букмекеры озадачили прогнозом на финал Евро-2020

Сборные Англии и Италии сыграют в финале чемпионата Европы по футболу-2020. Букмекеры с трудом определили фаворита встречи, что состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

По мнению аналитиков "Пари-Матч", англичане являются небольшими фаворитами поединка, а на их победу в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,75 (вероятность 36%). Успех "Адзурри" котируется коэффициентом 2,95 (34%), а ничья 3,10 (32%). Шансы команды на победу любым способом практически равны - коэффициент 1,97 за Италию против 1,89 за Англию. Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры называют результат 1:1 в основное время - коэффициент 6,20, а успех обеих команд в серии пенальти оценивается в 8,50.

Прогноз букмекеров на матч Италия - Англия (данные за 8 июля):

Пари-Матч: (победа сборной Италии 2,95 - ничья 3,10 - победа команды Англии 2,75)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть финал Евро-2020 в Украине. Кроме того, за игрой можно будет следить у нас на сайте.

Напомним, в 1/2 финала ЧЕ-2020 Италия лишь в серии пенальти прошла испанцев, а англичане только в экстр-таймах благодаря скандальному пенальти одолели датчан. Видеообзоры всех матчей Евро-2020 можно посмотреть у нас на сайте.