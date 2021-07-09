"Смекалка, а не симуляция": известный английский футболист защищает Стерлинга (видео)

Пока весь футбольный мир до сих спорит, а был ли пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы Англия - Дания (2:1), бывший защитник "Трех львов" Джейми Каррагер оправдал Рахима Стерлинга за картинное падение.

По мнению экс-футболиста, Стерлинг сделал все правильно, и не его вина в том, что рефери купился на падение англичанина в штрафной. Каррагер уверен, что почти любой форвард топ-класса симулировал бы в данном моменте, чтобы принести пользу команде. Кроме того, Джейми подчеркнул, что виноваты в пропущенном мяче "перепуганные" датские защитники, допустившие проход Рахима в глубь своей штрафной.

"Не вижу проблем в том, как Стерлинг заработал пенальти. Когда Йоаким Мехле коснулся его ноги, Рахим поступил так, как поступили бы многие бомбардиры топ-класса. Он проявил смекалку, а не цинизм. Для меня это не симуляция, потому что, войдя в штрафную, Стерлинг вызвал панику у защитников. Они, скорее, сыграли в него, а не в мяч, вне зависимости от того, насколько серьезным было касание", - написал Каррагер в своей колонке в издании Telegraph.

Видео картинного падения Стерлинга и гол Гарри Кейна:

"Телеграф" напоминает, что после победы англичан болельщики призвали переиграть матч, ведь многие усмотрели ошибку в действиях судьи. Кроме того, английские болельщики светили лазерной указкой в глаза датскому вратарю Каспера Шмейхеля во время пенальти, а в момент "голевой" атаки Стерлинга на поле было два мяча.