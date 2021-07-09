Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания

В сети набирает популярность петиция, адресованная УЕФА, о переигровке полуфинала чемпионата Европы Англия - Дания (2:1). Обращение находится на сайте change.org.

Автор петиции Крис Пинту обратил внимание УЕФА на тот факт, что рефери приняли неверное решение назначить пенальти после падения Рахима Стерлинга в штрафной датчан. Кроме того, в момент с "нарушением" правил на поле находилось два мяча, а в момент пенальти вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю болельщики светили в лицо лазерной указкой.

"Мы хотим отменить решение о пенальти в матче против Дании. Это была ошибка, для пенальти нужен контакт, а его не было абсолютно. Также на поле были два мяча, как раз в моменте с "нарушением". Кроме того, лазерная указка была направленна на Шмейхеля во время 11-метрового удара. Если этим не заняться, это будет свидетельством провала УЕФА и прекрасной игры в футбол", - гласит сообщение петиции.

На момент публикации статьи петиция собрала почти 22 тысячи подписей.

Отметим, недавно подобную петицию пытались продвинуть французы, которые обвиняли швейцарского вратаря в заступе во время серии пенальти.

Напомним, картинное падение Стерлинга привело к всплеску народного творчества и спорам в сети.