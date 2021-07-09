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Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания

Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sterling7

В сети набирает популярность петиция, адресованная УЕФА, о переигровке полуфинала чемпионата Европы Англия - Дания (2:1). Обращение находится на сайте change.org.

Английские СМИ считают, что гол Дании нужно было отменять

Автор петиции Крис Пинту обратил внимание УЕФА на тот факт, что рефери приняли неверное решение назначить пенальти после падения Рахима Стерлинга в штрафной датчан. Кроме того, в момент с "нарушением" правил на поле находилось два мяча, а в момент пенальти вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю болельщики светили в лицо лазерной указкой.

"Мы хотим отменить решение о пенальти в матче против Дании. Это была ошибка, для пенальти нужен контакт, а его не было абсолютно. Также на поле были два мяча, как раз в моменте с "нарушением". Кроме того, лазерная указка была направленна на Шмейхеля во время 11-метрового удара. Если этим не заняться, это будет свидетельством провала УЕФА и прекрасной игры в футбол", - гласит сообщение петиции.

На момент публикации статьи петиция собрала почти 22 тысячи подписей.

Отметим, недавно подобную петицию пытались продвинуть французы, которые обвиняли швейцарского вратаря в заступе во время серии пенальти.

Напомним, картинное падение Стерлинга привело к всплеску народного творчества и спорам в сети.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Футбол, Евро-2020, Сборная Дании.
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