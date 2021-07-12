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Понедельник, 12.07.2021
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В сборную Евро по версии статистиков вошли три чемпиона

В сборную Евро по версии статистиков вошли три чемпиона
14:58 Сегодня Телеграф Твиттер See new Tweets Conversation Khaled Al Nouss

Вчера сборная Италии обыграла англичан в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по серии пенальти) и выиграла континентальное первенство. После этого стала известна символическая сборная футболистов, которые стали лучшими на Чемпионате Европы по версии статистического портала WhoScored. В ней не увидеть игроков национальной сборной Украины, однако есть сразу три чемпиона Европы. Составлена она по схеме 4-4-2, и полностью выглядит так: 

Доннарумма (Италия) - Цоуфал (Чехия), Магуайр (Англия), Бонуччи (Италия), Шоу (Англия) - Менье (Бельгия), Погба (Франция), Вератти (Италия), Форсберг (Швеция) - Шик (Чехия), Роналду (Португалия) 

"Телеграф" напоминает, что в сборную худших игроков по версии того же портала попали сразу трое игроков сборной Украины - Александр Караваев, Сергей Сидорчук и Роман Яремчук.  

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Ранее "Телеграф" сообщал, что ещё два итальянских клуба нацелились на покупку форварда "Динамо" Киев Владислава Супряги.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Италии, Криштиану Роналду, Евро-2020, Леонардо Бонуччи, Патрик Шик.
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